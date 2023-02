Netflix lanza un anime hecho con inteligencia artificial por “escasez de mano de obra en Japón”

Netflix lanzó el cortometraje ‘Dog & Boy’, hecho casi en su totalidad por una inteligencia artificial. La película está siendo muy criticada ya que, de acuerdo con la plataforma de streaming, se tomó esta decisión por “escasez de mano de obra”.

Recientemente la inteligencia artificial (IA) ha tomado especial relevancia. Softwares como ChatGPT y GPT-3 han sido tendencia en los últimos meses. Estas IAs han conseguido crear imágenes desde cero con solo una palabra y el mundo artístico se enfrenta a una polémica entre considerar estas obras como piezas de arte o no, ya que carece de mano de obra humana.

Netflix lanzó un comunicado junto con el proyecto y reconoció que era “un esfuerzo experimental para ayudar a la industria del anime, que tiene escasez de mano de obra”. La controversia es que el trabajo está realizado en conjunto con WIT Studio, estudio de animación encargado de algunos de los animes más populares del mundo, como Spy x Family.

Los reclamos vienen porque la gente piensa que la compañía utilizó la IA para evitar pagar a personas reales. Además de esto, en los créditos, el encargado de operar el programa solo aparece como ‘humano’, hecho que enfureció más a los detractores.

Netflix y la industria de la animación japonesa

La industria de la animación japonesa es algo muy importante para el país. Lo cierto es que, últimamente, han habido problemas serios con respecto al trato de los animadores y sus pagos. Sumado a que el anime es consumido mundialmente y la gran cantidad de capítulos que se hacen por año han hecho que las fechas de entrega se han recortado, por lo que los trabajadores exigen más dinero.

No es la primera vez que Netflix incursiona en el mundo del anime. El año pasado lanzaron ‘Cyberpunk: Edgerunners’, la serie gozó de una buena crítica y gran popularidad de forma inmediata. No obstante, los responsables de los episodios fueron a juicio con la plataforma de streaming debido a horas extras no remuneradas.