Natalia Salas viajó a los Estados Unidos para grabar su primera canción. A través de sus redes sociales, la actriz peruana confesó sentirse muy contenta al poder realizar este proyecto personal en la ciudad de Miami.

“He estado un poco desaparecida de las redes, estoy con mi mami y estamos haciendo muchas cositas, no hemos venido a turistear ni a pasear, no lo hemos venido a hacer. Hemos venido a hacer cosas personales y lo que si les podía contar es que vine a grabar una canción. Estoy contenta, muy contenta”, contó Natalia Salas en sus historias de Instagram.

Natalia Salas trabaja en su canción junto a Jessyca Sarango

Tras dar a conocer la noticia, la actriz compartió una fotografía con Jessyca Sarango, quien es una productora y compositora peruana que ha representado a nuestro país en Viña del Mar y también ha sido nominada a los Latin Grammy en el 2011.

“O sea, ¿creo que ya saben no? Porque lo compartí en una historia ayer, pero la canción que he venido a grabar es una canción que me ha compuesto, escrito y que va a producir y postproducir Jessyca Sarango, que es una genia”, contó en otra publicación.

“Es una cantautora peruana que además ha ganado Viña del Mar, ha estado nominada a los Grammys y es una persona increíble. Yo he sido su fan desde siempre y he tenido la oportunidad de conocerla la vez anterior que vine, canté con ella y es una persona increíble, es extraordinaria. Es un lujo, es un privilegio, es un regalo que me ha dado la vida poder conocerla y ahora estar haciendo esta canción con ella. No saben lo que se viene”, finalizó.

Natalia Salas junto a Jessyca Sarango.

Lo importante de realizarse chequeos preventivos

Natalia Salas confesó que hizo público su estado de salud para promover la importancia del chequeo preventivo. Según explicó hace un tiempo, fue diagnosticada con cáncer de mama y tras meditarlo tomó la decisión de someterse a una intervención.

“Si tienen algo que les aqueja, que les duele, que les fastidia, si encuentran alguna anomalía en su cuerpo, por más tonto que sea, váyanse a ver. Porque de verdad, si yo no hubiera insistido, era súper difícil de detectar. Lo mejor es prevenir, es mejor pecar de exagerados que de lentos. Si es grano, un lunar, un quiste, váyanse a chequear. Por favor, vayan a chequearse que es lo más importante”, dijo Natalia Salas previo a su operación.

“Estoy bien y voy a estar bien. El sábado es mi operación, así que si pueden cantar, bailar, prender una vela o algo por mí a las 3 de la tarde, juntando mucha energía bonita se los voy a agradecer”, concluyó.

Natalia Salas cumplió con su primera quimioterapia

Natalia Salas contó a través de sus redes sociales cómo se siente tras cumplir una semana de haber recibido la primera quimioterapia para combatir el cáncer de mama que le diagnosticaron. Con una publicación en su cuenta de Instagram, la actriz reconoció “que tener la certeza que es el inicio de un largo camino la hizo flaquear”.

“Una semana… hoy cumplo una semana de mi primera quimio. Ha sido un sube y baja de emociones y sensaciones. Creí que la pasaría peor, pero debo reconocer que la pase mal. Tener la certeza que es el inicio de un largo camino me hizo flaquear”, se lee al inicio del mensaje que publicó Natalia Salas en redes sociales.

“Pero ¿quién estaba ahí para agarrarme la mano y decirme que todo lo íbamos a lograr? Mi Chejo Coloma. Gracias, amor mío. Gracias, gracias, gracias. Leandro y tú hacen que todo valga la pena”, agregó.