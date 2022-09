Eva Ayllón relanzó disco en el que le rinde homenaje a su niñez

Eva Ayllón presentó la remasterización de “Landó de la vida y yo, versión Eva”, disco que grabó por primera vez cuando tenía 31 años y que la remonta a su infancia y adolescencia. Además del single que da nombre al disco, también se encuentran temas como “Anita”, “Sombras”, “Secreto”, “El pirata”, “La danza clara”, “Un vals así”, “La oncena”, “Muñeca rota” y “Silencio”.

“Anuncié que iba a lanzar 20 discos, hemos avanzado bastante, pero no como hubiera querido”, dijo Eva Ayllón a la agencia Andina.

La maestra, quien comparte su tiempo entre el estudio de grabaciones, su participación como ‘coach’ en “La Voz Senior” y sus constantes presentaciones dentro y fuera del país, contó que su recargada agenda ha retrasado nuevos lanzamientos musicales.

“Eso me ha quitado un poquito de tiempo para estar en el estudio, pero lo hago feliz de la vida, porque es seguir cantando, es seguir sobre un escenario”, agregó.

Asimismo, la ganadora al Grammy a la Excelencia Musical (2019) confesó estar agradecida por la buena recepción de sus remasterizaciones.

“Mucha gente me dice que hay temas que no conocía. Les respondo que no son nuevos, que son de la década de los 80, más o menos. Dicen también estar complacidos con el repertorio y los arreglos. Yo les he explicado que estas son versiones mejoradas de lo que ya hemos hecho. Sigo trabajando en el rescate de mi discografía y ahora los invito a escuchar juntos mi cover de “Landó de la vida y yo, versión Eva”, finalizó.