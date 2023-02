Camilo y Evaluna desmienten los rumores sobre Índigo y su género no binario

Camilo y Evaluna Montaner han acaparado los reflectores debido a su hija Índigo. Desde su nacimiento, los medios de comunicación mencionaron que la pareja había decidido criar a la bebé como una persona de género no binario, sin embargo, han usado sus redes sociales para aclarar todos los rumores al respecto.

“Es un nombre que nos gusta para niño y para niña. Un nombre que podemos ir diciendo desde ya sin tener que estar pensando en si es hombre o mujer”, reveló Evaluna en una entrevista en octubre del 2021.

La decisión no pasó desapercibida y desde entonces se especuló que los jóvenes padres iban a identificar a Índigo como una persona no binaria, es decir, que no estaría encasillada en ningún género, hasta que crezca y tenga la capacidad de elegir por su cuenta.

Camilo y Evaluna se pronuncian sobre el género de Índigo

Ricardo Montaner también fue criticado por supuestamente no respetar el género no binario de su nieta. Ante la ola de comentarios negativos a toda la familia, Camilo y Evaluna decidieron ponerle fin a la discusión.

“Hace varios días hemos venido recibiendo una bocanada de preguntas y de intensidad de los medios de comunicación y sobre todo de programas de chismes acerca de una supuesta noticia que aseguraba que nosotros habíamos decidio que nuestra hija sería reconocida como no binario”, explicó.

“Respetamos profundamente a las personas que toman esta decisión, pero no es nuestro caso. Sacaron de contexto unos vídeos de entrevistas donde nos referíamos a Índigo de manera neutral porque hasta el día que nació nunca supimos su sexo porque nunca hicimos ecografías”, reveló.

El cantante también comentó que no era su intención hablar al respecto, sin embargo, la cantidad de odio que recibieron en redes sociales lo obligó a hacerlo.

“Creemos y nos esforzamos por crear un mundo y un futuro donde nos inventemos más maneras de amarnos, de reconocernos, de respetarnos y de abrazarnos con nuestras diferencias”, concluyó y firmó el intérprete con su nombre, el de Evaluna y el de Índigo.