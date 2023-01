Ricardo Montaner es criticado por llamar “ella” a su nieta y no respetar su género no binario

Ricardo Montaner ha estado en el ojo de la tormenta en redes sociales tras publicar una foto con su nieta, Índigo. La bebé de Evaluna Montaner y Camilo Echeverry no fue la causante de la polémica, sino la descripción de la publicación.

La fotografía fue compartida en la cuenta oficial de Instagram del cantante. Aquí se puede ver al intérprete de temas como “Me va a extrañar” junto a su nieta en lo que parece una pista de aterrizaje. “Ella y yo nos vamos de vacaciones”, escribió el compositor.

Como se recuerda, Evaluna y Camilo decidieron que Índigo sea de género no binario, es decir, que no se identifique con ningún género, hasta que tenga la suficiente edad para decidir por su cuenta. Muchos usuarios han tomado la descripción de Montaner como una falta de respeto a sus padres.

“Será ‘elle’ porque es no binario según los padres”, “Y si cuando crezca no quiere ser humano? Les faltó no identificarla como humano, solo como ser vivo”, “Que pena leer algunos de los comentarios. Dejen a la niña tranquila y respeten a la familia. sino tienen nada constructivo que decir mejor no decir nada”, “Por lo menos él identifica que es una niña”, “Por fin su abuelito la indentificó como ella”, son algunos de los comentarios que se pueden encontrar en el post.

Por el momento nadie de la familia de Ricardo Montaner se ha pronunciado al respecto del tema. La polémica imagen cuenta con más de 131 mil ‘me gusta’ y se volvió viral en Instagram.