PRIMER VISTAZO de Eres Mi Bien HOY lunes 22: Toñito se DESCONTROLA y David pone en RIESGO a Francisca
Un episodio lleno de tensión y emociones llega este lunes después de Yo Soy.
Actualizado el: 22 septiembre 25 | 10:31 am
La historia de Eres Mi Bien nos muestra cómo la fiesta de Miranda transcurre en un ambiente aparentemente tranquilo, celebrando su cumpleaños rodeada de sus padres, Claudia y Mauricio. Sin embargo, la calma se rompe cuando Toñito aprovecha la ocasión para sabotear la relación de su madre, Valeria, con Mauricio, intentando arruinar el momento más especial de la hija de este.
Por otro lado, la relación entre David y Francisca atraviesa un momento decisivo. Mientras él se concentra en su partido, parece olvidar la promesa que le hizo de llegar a tiempo al concurso de salsa. En el set de televisión, Francisca y su tía Rebeca reciben la dura advertencia de que, si David no aparece, ella quedará descalificada, dejando en suspenso tanto su futuro artístico como su relación.
¿Logrará David llegar antes de que sea demasiado tarde? ¿Qué pasará con los intentos de Toñito por separar a su madre de Mauricio? No te pierdas este emocionante capítulo de Eres Mi Bien, inmediatamente después de Yo Soy, solo por Latina.
¿Quiénes son los actores CONFIRMADOS para “Eres mi bien”, la nueva novela de Latina Televisión?
- Mónica Sánchez como Valeria
- David Villanueva como Mauricio
- Paul Martin como Rubén
- Teddy Guzmán como Rebeca
- Nathalia Vargas como Francisca
- Roberto Moll como Vicente
- Pierina Carcelén como Claudia
- César Ritter como Foncho
- Natalia Salas como Meche
- Claudio Calmet como Emerson
- Fiorella Luna como Roxana
- Valeria Ríos como Fiorella
- Claudio Rubio como Toño
- Valeria Conroy como Cayetana
- Diego Villarán como Alan
- Leandro Hernández como David
- Diana Quijano como Leticia
- Stefano Meier como Ricardo
- Martina Peñaloza como Miranda
- Fiorella Pennano como Lucía