Durante la confrontación, el comandante Peláez le ordenó que se retirara, lo que provocó el reclamo inmediato de Renato, quien lo acusó de abuso de autoridad y advirtió que lo denunciaría por sus acciones.

La tensión aumentó cuando el comandante dejó en claro que Renato iba a caer. ¿Renato tomará represalias contra Peláez? ¿La verdad saldrá a la luz?

¡No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Eres mi bien”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Eres mi bien” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Eres mi bien”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Eres mi bien” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES, inmediatamente después de “Yo Soy”!