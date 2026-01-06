Eres Mi Bien capítulo 99: ¡El inesperado encuentro entre Ricardo y Lucía!
Ambos coincidieron en un centro de salud mental durante la sesión fotográfica de Lucía
Lucía continúa realizando una sesión de fotos a los pacientes del centro, cuando de pronto se encuentra con Ricardo. Todo comenzó cuando Ella se acercó y dijo “Ay, perdón. Perdón, no quise molestarte. ¿Me puedo sentar contigo?”. Visiblemente confundido, Ricardo respondió “¿Quién eres?”.
Ella se presentó con calma y sin rodeos confesó “Perdón, no quise interrumpirte, pero te vi conectado con tus emociones y no pude resistirme”. El momento se intensificó cuando él admitió “Solo quiero estar en paz y no puedo”, recibiendo como respuesta “Te entiendo. No sabes cuánto te entiendo”. Este acercamiento, mostrado en Eres Mi Bien, dejó más dudas que certezas. ¿Quién es realmente Ricardo? ¿Por qué está en ese lugar? ¿Este encuentro traerá consecuencias?
