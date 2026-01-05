Sebastián fue citado por el decano y enfrentó una noticia inesperada. La universidad inició una investigación preliminar por abuso y agresión contra sus compañeras, tras recibir denuncias en redes y otros testimonios. Aunque Sebastián intentó defenderse y habló de “calumnias”, la autoridad fue clara: “Hasta que no se aclarescan los hechos, usted está suspendido”.

La identidad de la denunciante fue protegida gracias al Decano, pese a que la información fue revelada por Fiorella, su ex enamorada, quien ya le había advertido que no se quedaría callada. ¿Sebastián asumirá las consecuencias? ¿Saldrá a la luz toda la verdad?

