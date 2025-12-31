En el reciente episodio de Eres Mi Bien, Rebeca vive uno de sus momentos más angustiantes al admitir que, aunque ya sabe informacion crucial del estado de su hijo, no sabe cómo encontrarlo ni quién lo crió.

Desesperada, recibe una orientación crucial de sor Paola, quien le da una pista esperanzadora: buscar en el hospital al niño inscrito el 12 de abril a las 11 y 11, la misma hora en que nació el suyo. Ese dato podría llevarla directamente al nombre de la mujer que lo tiene y, finalmente, a la verdad que tanto espera. ¿Rebeca se animará a ir al hospital? ¿Qué descubrirá en los archivos? ¿Está preparada para enfrentar lo que venga?

¡No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Eres mi bien”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Eres mi bien” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Eres mi bien”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Eres mi bien” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES, inmediatamente después de “Yo Soy”!