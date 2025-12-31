Lucía quedó cara a cara con Azucena cuando esta apareció en el restaurante ofreciendo “ayuda”. La incomodidad fue inmediata y los cruces no tardaron en escalar. “¿Qué haces acá?”, lanzó Lucía, mientras Azucena respondió con ironía, dejando claro que no piensa irse.

La tensión tiene un trasfondo claro: Lucía la vio horas antes en la casa de Foncho, usando el polo que ella solía llevar cuando se quedaba con él. Las miradas, los silencios y las palabras cargadas dejaron todo a punto de estallar. ¿Llegarán a los golpes? ¿Qué oculta Azucena? ¿Cómo reaccionará Foncho?

¡No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Eres mi bien”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Eres mi bien” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Eres mi bien”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Eres mi bien” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES, inmediatamente después de “Yo Soy”!