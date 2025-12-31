En el reciente episodio de Eres Mi Bien, Debido a la preocupación de Meche y Emerson al verlo distraido, Alan se ve obligado a revelarle todo a sus padres, confesando: “La fregué mal”. Intentó romper lazos con Renato, pero terminó chantajeado para reunirse con un mafioso, poniendo su vida en riesgo.

“Casi me mata”, relató, asegurando que solo la intervención policial evitó una tragedia. Aunque los agentes se retiraron, el peligro continúa: Alan quedó implicado en el caso y será interrogado, sin saber cómo salir de esta pesadilla. ¿Podrán sus padres protegerlo? ¿Hasta dónde llegará la red criminal de Renato?

¡No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Eres mi bien”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Eres mi bien” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Eres mi bien”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Eres mi bien” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES, inmediatamente después de “Yo Soy”!