Mauricio enfrentó cara a cara a Renato para exigirle que dejara en paz a su familia. Sin embargo, la conversación dio un giro oscuro cuando Renato dejó claro su objetivo: “Cualquier prueba que aparezca, me la entregas”.

El chantaje fue brutal: si Claudia o Valeria lo denuncian, él se hará una prueba de ADN y reclamará a Miranda como su hija. “Tómalo como un canje”, sentenció, dejando a Mauricio contra la pared y con una decisión imposible. ¿Cederá Mauricio al chantaje? ¿Miranda descubrirá la verdad sobre su padre biológico? ¿Hasta dónde llegará Renato para salirse con la suya?

