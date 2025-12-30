En Eres Mi Bien, Alan es sometido por los mafiosos cuando la policía logra intervenir su guarida y realizan una violenta redada. Para intentar salvarse, toman a Alan de rehén e intentan enfrentar a la policía. En búsqueda de venganza y de que alguien pague por todo lo sucedido, el jefe de la mafia encañona a Alan, dispuesto a dispararle y acabar con su vida.

