Rebeca acudió al archivo del hospital decidida a encontrar respuestas sobre el nacimiento de su hijo. Acompañada por una monja, revisó antiguos registros médicos donde salió a la luz una dolorosa conversación sobre la pérdida de su bebé y el miedo a volver a intentarlo.

Sin embargo, la tensión aumentó cuando descubrieron que el cuaderno era correlativo y que la página correspondiente a su nombre había sido arrancada. “Aquí falta una página”, advirtieron, confirmando que alguien eliminó justo ese registro. ¿Quién borró esa información y por qué? ¿Qué verdad se intenta ocultar sobre el hijo de Rebeca?

