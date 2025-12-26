Renato, dentro del mismo auto, acorraló a Alan con un arma y dejó claro quién daba las órdenes. En ese espacio sin salida, lanzó la advertencia: “Te estoy tirando un salvavidas”, obligándolo a buscar a un sujeto de apellido Santoro para conseguir documentos falsos.

Renato fue directo: si Alan se negaba, lo denunciaría como falsificador y suplantador de identidades. Todo cambió cuando Renato notó que estaba siendo vigilado y decidió huir, dejando a Alan atrapado en un encargo que podría destruirlo. ¿Alan cumplirá el encargo o buscará ayuda? ¿Quién es realmente Santoro

