La tensión alcanzó su punto máximo en el reciente capítulo de Eres Mi Bien cuando los vecinos de Chucuito, entre ellos Valeria, Emerson y Rubén, se plantaron frente a la maquinaria pesada para defender sus hogares. Los gritos de “¡No nos vamos a mover!” resonaban mientras la excavadora avanzaba y se detuvo a solo centímetros de sus rostros, en una escena que paralizó a todos.

Cuando todo parecía perdido, la orden fue clara: “¡El desalojo se detiene!”. La empresa dio marcha atrás tras quedar expuesta ante la prensa y la resistencia del barrio dio resultado. ¿Volverán a intentar desalojarlos? ¿Qué harán ahora los de la inmobiliaria?

¿Dónde ver todos los capítulos de “Eres mi bien”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Eres mi bien” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Eres mi bien”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Eres mi bien” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES, inmediatamente después de “Yo Soy”!