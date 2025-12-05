Renato comentó: “Y así compré mi libertad”, frase que anticipaba su oscura decisión.

Al recibir unos documentos, Alan leyó: “Datos de los cedentes: Mercedes Gómez y Valeria Vargas”, revelando que Renato había cedido ambas casas, la de su madre y de su tía Valeria, para pagar su deuda. El impacto fue inmediato.

¿Qué harán Mercedes y Valeria al enterarse? ¿Habrá consecuencias legales?

