En este emotivo capítulo de “Eres Mi Bien”, Valeria entra a la habitación donde Rubén lucha por recuperarse y, con la voz quebrada, le recuerda: “Rubén, soy Valeria, estoy aquí contigo y estamos juntos en esto como la familia que somos”. Mientras él descansa, ella le confiesa cuánto lo admira como padre y cuánto desea que despierte para decirle que también es una buena mamá.

Entre lágrimas, Valeria revive sus altas y bajas como pareja, sus sueños, sus distancias y sus reencuentros. Le agradece por todo lo que hizo por Fiorella y por Toñito, suplicándole que vuelva porque “tus hijos te están esperando”, hasta que una enfermera interviene: “Señora, el paciente necesita descansar”. Aun así, Valeria murmura: “Yo también te estoy esperando”.

¿Despertará Rubén tras este emotivo llamado? ¿Renacerán los sentimientos entre ambos? ¿Qué decisión tomará Valeria cuando él abra los ojos?

¡No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Eres mi bien”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Eres mi bien” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Eres mi bien”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Eres mi bien” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES, inmediatamente después de “Yo Soy”!