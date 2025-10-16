En el más reciente capítulo de Eres Mi Bien, Leticia llega alterada a su casa y le pide a su ama de llaves que “cierre bien las cortinas, trabe las puertas y diga que se fue de viaje a la Patagonia”. La mujer, sorprendida, intenta calmarla mientras Leticia le confiesa haber visto un video que la ha dejado en shock. Al principio, su ama de llaves no le da importancia: “Pero si sales muy bien acá, sales muy guapa”, comenta, sin imaginar la reacción que provocará.

“¡Es la mayor humillación que me han hecho en toda mi vida!”, grita Leticia con el rostro desencajado antes de subir a su habitación. Con voz temblorosa, lanza su última advertencia: “Ya sabes, si alguien pregunta por mí… he muerto”, dejando a su ama de llaves sola y en silencio por un momento. Sin embargo, cuando Leticia desaparece por las escaleras, la mujer sonríe con picardía y murmura: “Esta me la debías, por todas las veces que me has humillado”.

¿Será este el final de Leticia o solo el inicio de su venganza? ¿Qué consecuencias traerá este video? ¡Descúbrelo en los próximos capítulos de Eres Mi Bien!

¡No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Eres mi bien”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Eres mi bien” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Eres mi bien”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Eres mi bien” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES, inmediatamente después de “Yo Soy”!