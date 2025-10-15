En el más reciente capítulo de Eres Mi Bien, David se quiebra en su habitación al sentirse culpable por la separación de sus padres. Sin poder contener el llanto, su madre Meche entra al cuarto y se sienta a su lado, intentando consolarlo. “Que no te dé vergüenza llorar. Vergüenza de mentir, de robar, pero de llorar jamás”, le dice con ternura, animándolo a liberar todo lo que siente.

Conmovido, David le responde entre sollozos: “Perdón, mamá, por romper tu matrimonio”. Sorprendida por la confesión de su hijo, Meche lo abraza y aclara la verdad: “Tu padre y yo hicimos un compromiso mutuo, y él decidió romperlo. No es tu culpa”. Sin embargo, el joven insiste en que su padre actuó por amor a Francisca, asegurando que “ella es el amor de su vida”.

Pese al dolor, Meche mantiene la calma y le dice: “Mi intuición de madre me dice que esa chica no es para ti. Eres demasiado chico para darte cuenta, y no quiero que sufras… aunque supongo que no hay nada que pueda hacer”. Desconcertado, David le pregunta: “¿Qué quieres decir con eso?”, a lo que ella, con un suspiro, responde: “Que ya no me opondré a esa relación”. Estas palabras desatan una profunda alegría en su hijo, quien la abraza con fuerza, cerrando una escena cargada de amor y comprensión.

¿Será este el inicio de una nueva etapa entre madre e hijo? 💔

Descúbrelo en los próximos capítulos de Eres Mi Bien.

¡No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Eres mi bien”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Eres mi bien” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Eres mi bien”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Eres mi bien” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES, inmediatamente después de “Yo Soy”!