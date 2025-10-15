En el nuevo capítulo de Eres Mi Bien, Foncho se muestra más preocupado que nunca por Roxana, quien, al notar su inquietud, le sonríe y le asegura que está bien. Sin embargo, él no puede evitar expresar su deseo: “Yo sé que te va a sonar raro, pero… ¿puedo hablar con el bebé?”, le dice con timidez. Roxana, enternecida, acepta con una sonrisa.

“¿Ya patea?”, pregunta Foncho curioso. Ella responde riendo: “Falta como siete meses para eso, Foncho”. Entonces, él se acerca con cariño a su pancita y le habla con ternura: “Vamos a aprender juntos. Yo te voy a enseñar a mirar para los dos lados antes de cruzar la pista… y antes de cruzar la vida, fundamentalmente. Tienes que ser compañero en el vino y caballero en las resacas. Te llevaré a todos los partidos de fútbol. Te va a encantar el fútbol… aunque si no te gusta, no hay problema. Igual te voy a amar… no tanto, pero te voy a amar”.

Roxana, profundamente conmovida por la escena, lo observa en silencio antes de decirle con la voz entrecortada: “Yo no estoy segura de que sea una buena madre, pero de lo que sí estoy segura es de que serás un gran papá”.

¿Será este el inicio de una nueva etapa entre ellos? 💞

