En Eres Mi Bien, Roxana se encontraba en su habitación junto a Foncho, ambos observan con angustia el resultado de la prueba. “Una línea es negativo”, dice Roxana intentando mantener la calma, mientras le entrega el test a Foncho, que apenas puede sostenerlo entre las manos.

Con los ojos cerrados, él murmura por lo bajo: “Que se quede así…”, rogando que nada cambie. Pero su súplica se corta de golpe cuando nota algo distinto. “¿Y dos líneas?”, pregunta con voz temblorosa. Roxana, pálida, lo mira fijamente antes de responder con apenas un hilo de voz: “…positivo”.

La expresión de Foncho pasa del nerviosismo al asombro absoluto, y tras un largo silencio, confirma lo inevitable: “Hay dos líneas”. Ambos quedan paralizados, conscientes de que su vida podría cambiar por completo.

¿Qué harán ahora Roxana y Foncho frente a esta noticia inesperada? ¿Se atreverán a contarle a alguien o guardarán el secreto por miedo? No te pierdas los próximos capítulos de Eres Mi Bien y descubre qué pasará tras este impactante resultado.

¡No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Eres mi bien”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Eres mi bien” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Eres mi bien”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Eres mi bien” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES, inmediatamente después de “Yo Soy”!