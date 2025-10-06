En el más reciente episodio de Eres Mi Bien, Toñito fue el encargado de desatar el caos. El pequeño mostró a Mauricio la foto del beso entre Valeria y Rubén, lo que provocó que el joven se marchara de la casa completamente dolido y con el corazón roto.

Sin embargo, el niño no tardó en contarle todo a su padre. Entre risas, narró cómo Mauricio reaccionó: “Y después dijo ‘Ok, me tengo que ir’”, recordó entre carcajadas.

Rubén, lejos de mostrarse serio, soltó una burla que dejó en claro su satisfacción: “¡Asu mare! Ese es mi cachorrito, sacando pecho por su papá”, dijo orgulloso y divertido, celebrando la actitud de Toñito y la aparente “derrota” de su rival.

¿Seguirá Mauricio luchando por el amor de Valeria o se rendirá definitivamente? ¿Hasta dónde llegará Rubén para recuperar a su exesposa? No te pierdas lo que viene en Eres Mi Bien.

