En el último episodio de Eres Mi Bien, el terror se trasladó al muelle. Renato, prófugo de la justicia, secuestró a Valeria y a Miranda, decidido a revelarle una verdad que mantuvo oculta por mucho tiempo: que es el padre biológico su padre biologico. “Yo no soy un profesor… tuve que mentirte”, alcanzó a confesar antes de que todo estallara.

La situación se volvió crítica cuando Mauricio y el policía Peláez llegaron al lugar. Renato, fuera de control, apuntó con su arma y lanzó una amenaza devastadora: “Un paso más y aquí se acaba todo”. Entre gritos y súplicas, Mauricio se ofreció a cambio de la vida de su hija. El momento más tenso llegó cuando Renato estuvo a punto de disparar contra Valeria.

En cuestión de segundos, Peláez accionó su arma y logró neutralizarlo. Aunque resultó herido, Renato sobrevivió y fue finalmente arrestado tras haber escapado de prisión. Miranda quedó a salvo, pero la verdad sobre su origen quedó suspendida en medio del caos.

¡No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Eres mi bien”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Eres mi bien” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Eres mi bien”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Eres mi bien” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES!