El amor fue protagonista de esta gran final con la boda doble de Foncho y Lucía, junto a Mauricio y Valeria. La ceremonia, realizada en Las Chalaquitas, estuvo marcada por un mensaje claro: el matrimonio no es un camino sin obstáculos, sino la decisión diaria de quedarse pese a las dificultades.

“Casarse es decidir todos los días quedarse”, se escuchó durante la ceremonia, recordando todo lo que ambas parejas atravesaron para llegar hasta ese momento. Entre risas y emoción, Foncho y Lucía intercambiaron votos llenos de ilusión, incluso dejando entrever su deseo de formar una familia. Luego fue el turno de Mauricio y Valeria, quienes reafirmaron su compromiso de amarse “en las buenas y en las malas”.

El esperado “puede besar a la novia” desató aplausos y celebración. Una boda que simboliza nuevos comienzos y segundas oportunidades.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Eres mi bien”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Eres mi bien” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Eres mi bien”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Eres mi bien” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES!