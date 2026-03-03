En el último episodio de Eres Mi Bien, la tensión se apoderó de la final de Cantando por un Sueño. Francisca no aparecía y la producción advirtió que podrían ser descalificados por abandono. Minutos después, la bailarina llegó apresurada y confesó que habían robado su vestido antes de salir al escenario.

El responsable habría sido Boris, quien fue visto intentando escapar. Una integrante del equipo de producción lo enfrentó tras bastidores y le advirtió que las cámaras lo captaron y que su carrera podría acabarse tras el escándalo.

Pese al sabotaje, David y Francisca salieron decididos y ofrecieron una presentación que emocionó al público. Finalmente, el sobre confirmó su victoria: levantaron el trofeo, ganaron los 20 mil soles y se convirtieron en los campeones.

¿Habrá consecuencias para Boris? ¿Este triunfo cambiará el rumbo de sus vidas?

¡No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Eres mi bien”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Eres mi bien” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Eres mi bien”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Eres mi bien” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES!