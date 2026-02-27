La amenaza se volvió acción. Renato, fugado de prisión y decidido a vengarse de Mauricio, irrumpió en la casa de Valeria con un solo objetivo: secuestrar a Miranda.

Convencido de que la encontraría dormida en su habitación, entró sigilosamente y la llamó fingiendo ser su profesor para no alarmarla. Sin embargo, algo no encajaba. La cama estaba vacía.

La frustración lo desbordó. Su plan, comenzó a tambalearse al no hallar a la niña en el lugar donde creía tenerla asegurada. Entre rabia y desesperación, comprendió que había llegado tarde… o que alguien se le adelantó.

Ahora, con Renato suelto y cada vez más descontrolado, el peligro no desaparece: se vuelve más impredecible. Si no encontró a Miranda esta vez, ¿qué hará en su siguiente movimiento?

¡No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Eres mi bien”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Eres mi bien” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Eres mi bien”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Eres mi bien” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES!