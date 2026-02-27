Renato lo entendió demasiado tarde: lo habían descubierto. Al no encontrar a Miranda en su habitación, supo que se le adelantaron y abandonó la casa con rabia contenida. Su plan de secuestro había fallado… por ahora.

Minutos después, Toñito salió asustado de su cuarto tras escuchar ruidos. Se topó con Mauricio y le preguntó por Miranda. Fue entonces cuando todo encajó: el momento de ejecutar el plan había llegado.

Mauricio ya había coordinado con Ricardo una jugada clave. Debían adelantarse a Renato y hacerle creer que todo seguía con normalidad: que Claudia continuaba vulnerable por su embarazo y que la familia seguía expuesta. La idea era que el prófugo se confiara.

Pero antes de eso, Ricardo trasladaría personalmente a Miranda con su madre, Claudia, a un lugar seguro y sin dejar rastros. La prioridad es clara: mantenerla fuera del alcance de Renato mientras le hacen creer que aún tiene el control.

En medio del operativo, Miranda pudo hablar con su mamá y hasta con el bebé en camino. Con ternura, prometió ser “la mejor hermana mayor del mundo”, sin saber que su familia mueve cielo y tierra para protegerla.

