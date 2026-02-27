Lo que debía ser una despedida tranquila entre amigas terminó generando un incómodo malentendido. Lucía decidió llamar a Foncho para que viera que todo estaba bien en su evento. Sin embargo, no contaba con que el ambiente cambiaría de un momento a otro.

En plena videollamada, un animador anunció un show de hombres desatando gritos y sorpresa. Lucía aseguró que no sabía nada del espectáculo y que no estaba planeado, pero la escena fue suficiente para incomodar a Foncho.

El problema es que ambos habían acordado claramente que en sus respectivas despedidas no habría strippers. Mientras Lucía intentaba calmarlo, Foncho, entre celoso, insinuó que entonces él también podría “fluir” en su propia fiesta.

Aunque cerraron la llamada diciéndose que se aman y que confían el uno en el otro, la tensión quedó flotando.

¡No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Eres mi bien”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Eres mi bien” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Eres mi bien”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Eres mi bien” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES!