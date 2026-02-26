El terror volvió a instalarse. Renato, quien escapó de prisión, logró comunicarse con Claudia para advertirle que está libre y que va por Miranda. La llamada fue devastadora: aseguró que Mauricio no cumplió con el dinero prometido y lanzó una amenaza escalofriante: “Despídete de tu hija, no la volverás a ver”.

Claudia, embarazada y con indicaciones médicas de evitar emociones fuertes, no resistió el impacto. La angustia y el pánico la desbordaron al escuchar la voz del prófugo. Minutos después, comenzó a presentar una grave complicación que puso en riesgo su embarazo.

Entre lágrimas y desesperación, pidió ayuda mientras el temor por Miranda y por su bebé se mezclaba en un mismo instante de crisis.