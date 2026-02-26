Después de un día emocionalmente intenso, los tres intentaron relajarse y celebrar que lo peor había pasado.nCayetana se retiró primero y dejó solos a Alan y Fiorella. Fue entonces cuando el aire cambió. Horas antes, durante la audiencia, Alan le tomó la mano a Fiorella en un momento de tensión. Ese gesto no pasó desapercibido.

“¿Tú también sentiste lo que sentí yo?”, se atrevió a preguntarle ella, dejando al descubierto una emoción que parecía enterrada. Alan guardó silencio unos segundos. Él estuvo enamorado de Fiorella durante años, antes de que Cayetana llegara a su vida y lo cambiara todo.

El abrazo que siguió fue largo, íntimo, cargado de historia. Por un instante, sus miradas quedaron demasiado cerca. Pero Alan reaccionó y se separó, recordando a Cayetana

Nada ocurrió. No hubo beso. Pero la escena dejó una sensación extraña, una tensión que no se puede ignorar.

Ahora la pregunta queda flotando: ¿Alan sigue sintiendo cosas por Fiorella?