Lo que parecía una tranquila reunión en casa de Valeria se transformó en una pesadilla. Azucena llegó con aparente normalidad, compartió la mesa y no levantó sospechas. Sin embargo, en cuestión de segundos todo cambió. Tras simular una caída, la tensión se apoderó del ambiente y Valeria reaccionó de inmediato: envió a los niños al cuarto sin imaginar lo que vendría.

De pronto, Azucena se incorporó y sacó un arma, apuntando directamente a Valeria. “Esto no es ningún juego”, comentó Mauricio en pánico, quíen junto a Rubén, intentaban calmarla. Pero la respuesta fue aún más inquietante: “No me vuelvas a decir que me tranquilice”. La amenaza era real y el peligro, inminente.En un momento cargado de reproches y tensión, Azucena lanzó una acusación directa: “Todo fue tu culpa”, dejando claro que había un conflicto más profundo detrás de su violenta reacción.

