El nivel de violencia de Sebastián alcanza un punto impensado. En un acto brutal, secuestra a Fiorella y la lleva a un lugar aislado donde ejecuta un plan macabro: la encierra dentro de un ataúd y comienza a enterrarla viva.

Entre gritos desesperados de “¡Auxilio!” y “¡Por favor, ayúdenme!”, Fiorella golpea la tapa, llora y suplica por su vida mientras la tierra cae sobre ella. La escena es angustiante, con Sebastián fuera de sí, exigiéndole que se calle y justificando su accionar con frases perturbadoras, asegurando que no quería hacerlo, pero que ella “lo obligó”.

En medio del terror y con el aire cada vez más escaso, Fiorella logra enviar un mensaje a Alan pidiéndole que vaya a buscarla. Ese acto se convierte en su única esperanza.

La tensión es absoluta. Cada segundo cuenta y el destino de Fiorella queda en manos de que Alan logre llegar a tiempo. La pregunta es inevitable: ¿podrá rescatarla antes de que sea demasiado tarde?

