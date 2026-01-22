Azucena vuelve a experimentar alucinaciones que revelan su estado emocional más frágil y peligroso hasta ahora. En medio de una conversación imaginaria, deja escapar una confesión alarmante: está enferma y siente que su final está cerca. “Mi vida es muy corta y tú lo sabes”, afirma, dejando claro que su percepción de la muerte ya no es solo un temor, sino una certeza que la acompaña.

Durante la alucinación, Azucena revive el dolor provocado por Valeria y justifica su sufrimiento como una forma de “hacer justicia”, insinuando que alguien más debe pagar por todo lo ocurrido. Este momento marca un punto crítico en la historia, donde la culpa, la enfermedad y la obsesión parecen empujar a Azucena hacia un límite peligroso. ¿Hasta dónde llegará por venganza?

