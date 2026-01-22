Tras la repentina muerte de Vicente, Azucena comienza a perder la calma al escuchar una conversación que podría comprometerla por completo.

Mientras Meche y Valeria comentan los detalles posteriores al fallecimiento, revelan que al levantar el acta de defunción se le extrajo una muestra de sangre a Vicente para realizar pruebas médicas. Aunque el doctor señaló que lo más probable es que se trate de un infarto, la situación despierta dudas, ya que Don Vicente nunca presentó problemas cardíacos.

La tensión aumenta cuando se menciona la posibilidad de una autopsia, propuesta por Emerson, pero descartada por Rubén. Sin embargo, el simple hecho de que exista una prueba de sangre pone nerviosa a Azucena, quien intenta disimular su angustia cuando es consultada directamente por su experiencia como enfermera.

¿Podrá el supuesto infarto cerrar el caso o las pruebas revelarán una verdad mucho más oscura?

¡No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Eres mi bien”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Eres mi bien” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Eres mi bien”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Eres mi bien” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES!