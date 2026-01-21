Eres Mi Bien capítulo 110: Un adiós inesperado deja a Rebeca destrozada
Un mal presentimiento que se convirtió en la noticia más dolorosa.
Momentos después del fallecimiento de Don Vicente, Rebeca no pudo evitar notar lo evidente: personas entrando y saliendo de la casa de Vicente sin parar. La inquietud fue inmediata. “Tengo un mal presentimiento”, confesó, antes de acercarse a Emerson en busca de respuestas.
La reacción de él lo dijo todo. Con dificultad, Emerson le confirmó lo impensado: Vicente había fallecido. La noticia cayó como un golpe seco, dejando a Rebeca paralizada y sumida en el dolor. ¿Cómo enfrentará Rebeca esta pérdida? ¿Qué pasará ahora con todo lo que quedó pendiente entre ellos?
