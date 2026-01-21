Toñito llega a la casa y encuentra a su abuelo Vicente recostado en el sofá. Al inicio, cree que está dormido. Le habla con naturalidad y lo mueve con suavidad, pero al no obtener respuesta, la inquietud aparece y decide llamar a Rubén. Todo parece normal cuando Rubén se acerca: lo llama, intenta despertarlo y le habla como tantas otras veces, sin imaginar lo que está a punto de enfrentar.

Sin embargo, Vicente no responde. El silencio se vuelve insoportable y la preocupación de Rubén se transforma en desesperación. Lo llama con insistencia y comprende lo que está pasando: su padre ya no está. La escena se quiebra cuando Rubén, entre lágrimas, le suplica que no se vaya, marcando uno de los momentos más desgarradores de la historia. ¿Cómo seguirá Rubén tras perder a su padre?

