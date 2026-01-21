Ricardo, quien tras perder la memoria había reaccionado con angustia cada vez que veía a Claudia. Esta vez, todo fue distinto. Ricardo la recibió con tranquilidad y le permitió acercarse, dando señales claras de una recuperación emocional.

Durante la conversación, Ricardo confesó que dibujar se ha convertido en su refugio, el único momento en el que logra ordenar sus pensamientos y sentir paz. Claudia, con cuidado y cariño, le recordó quién es y lo brillante que siempre fue como arquitecto, mostrándole incluso un reconocimiento que obtuvieron juntos. Aunque él no logra recordar ese pasado, el deseo de hacerlo sigue intacto.

El momento más emotivo llegó cuando Ricardo, con total honestidad, le pidió tomarle la mano. “Hay algo en ti que me calma… como si fueras mi hogar”, le dijo, dejando claro que, aunque la memoria aún no vuelve, el sentimiento permanece. Claudia, emocionada, le prometió no soltarlo y acompañarlo en todo el proceso. ¿Será este el inicio del regreso de los recuerdos de Ricardo? ¿Podrá el amor ayudarlo a reconstruir su pasado?

