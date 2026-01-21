Eres Mi Bien capítulo 110: El DOLOR y el MISTERIO rodean la repentina muerte de Vicente
El fallecimiento de Vicente deja conmoción y muchas preguntas.
Rubén, visiblemente afectado por la repentina muerte de su padre, aseguró que antes de su fallecimiento él se encontraba bien y no presentaba ninguna molestia. “Era un hombre sano, estaba entero”, repitió, sin poder comprender lo ocurrido.
La situación se volvió más tensa cuando surgió la posibilidad de una autopsia, opción que generó rechazo inmediato por parte de Rubén, por lo que el médico propuso un análisis de sangre para descartar cualquier irregularidad. “Lo más probable es que se haya tratado de algo súbito como un infarto”, explicó el doctor, intentando dar calma.
Entre lágrimas, Rubén relató cómo encontró a su padre sin vida al amanecer. Emerson no dudó en brindarle apoyo y acompañarlo en la difícil decisión de despedirlo en su propio barrio, respetando su memoria y sus raíces. ¿Cómo afectará esta pérdida a quienes lo rodeaban?
¡No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!
¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.
👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q
¿Dónde ver todos los capítulos de “Eres mi bien”?
¡Latino! Todos los capítulos de “Eres mi bien” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.
¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Eres mi bien”?
¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Eres mi bien” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES!