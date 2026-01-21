Eres Mi Bien capítulo 110: ¡Cayetana enfrenta a Sebastián y defiende a Fiorella y Alan!
La manipulación de Sebastián fracasa cuando Cayetana se planta y pone límites
Una tensa escena se vivió en una cafetería cuando Sebastián intentó, una vez más, manipular la situación a su favor. El ex de Fiorella, buscó sembrar dudas en Cayetana, insinuando que entre Alan y Fiorella existía algo más que una amistad.
“¿De verdad que yo no entiendo? Los tienes frente a tus ojos y aún así los defiendes”, lanzó Sebastián, intentando ponerla en contra de ellos. Sin embargo, Cayetana no cayó en el juego. Le dejó claro que no permitiría que se metiera en su cabeza ni que atacara a las personas que quiere. “Fiorella no es un objeto. No fue ni será tuya”, respondió con firmeza.
La tensión escaló cuando Cayetana defendió abiertamente a su mejor amiga y a su novio, marcando distancia definitiva con Sebastián. Lejos de dejarse influenciar, se acercó a la mesa donde conversaban Fiorella y Alan, ignorando por completo los intentos del manipulador. ¿Hasta cuándo Sebastián seguirá persiguiendo a Fiorella?
