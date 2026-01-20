La conversación, cargada de nostalgia entre Alan y fiorella, parecía inofensiva, hasta que Sebastián apareció y los vio juntos. Dominado por los celos, decidió actuar.

Sin dudarlo, llamó a Cayetana para sembrar la duda. “A que no sabes a quién tengo frente a mí”, lanzó, asegurando que veía a Alan “acariciándole la carita a Fiorella”. Luego fue más lejos: “Creo que en cualquier momento se van a besar”, insistió, retándola a comprobarlo con sus propios ojos. Aunque Cayetana intentó no caer en la provocación, las palabras dejaron una inquietud imposible de ignorar.

¿Fue todo un juego cruel de Sebastián o hay sentimientos que aún no se resuelven? ¿Cayetana enfrentará la situación o decidirá alejarse? ¿Qué pasará cuando la verdad salga a la luz?

