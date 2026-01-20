Fiorella se abrió emocionalmente durante una salida con Alan, confesando que aún no logra dejar atrás lo que vivió con Sebastián. Con dolor, admitió: “Lo quiero con toda mi alma, sé que no está bien”, mientras Alan intentaba ayudarla a entender sus sentimientos. Con palabras firmes, él fue claro al decirle que lo que sintió no fue amor, sino dependencia, recordándole que Sebastián es “un violentador” y que ella fue valiente al denunciarlo.

El momento se volvió aún más íntimo cuando Alan tomó su mano para tranquilizarla y le aseguró que estaba a salvo. Sin embargo, la calma duró poco. Sebastián apareció en la cafetería y, al ver la escena, no dudó en sacar conclusiones equivocadas. “No pierdes el tiempo, Fiorilita”, murmuró al observarlos, dejando claro que los celos y el control siguen latentes.

¿Sebastián volverá a interferir en la vida de Fiorella? ¿Podrá ella cerrar ese ciclo definitivamente? ¿Alan se convertirá en un nuevo apoyo o en un nuevo conflicto?

¡No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Eres mi bien”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Eres mi bien” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Eres mi bien”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Eres mi bien” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES!