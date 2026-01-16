La tensión se apoderó del barrio cuando un inocente juego terminó en pánico. Toñito y Miranda jugaban tranquilos hasta que el niño encontró un objeto que creyó un juguete. “Es una pistola”, advirtió Miranda al reconocer el peligro. “Esa arma no es ningún juguete, déjala en el suelo”, suplicó Mauricio al llegar a la escena, mientras el niño respondía sin entender la gravedad.

Sin comprender el peligro, Toñito comenzó a apuntar mientras imitaba disparos. “Esa arma no es ningún juguete, déjala en el piso, por favor”, le suplicó Mauricio, intentando mantener la calma y evitar una desgracia. El miedo se apoderó del lugar cuando quedó claro que el arma podía estar cargada y que bastaba un segundo para que todo saliera mal. ¿Se descubrirá al responsable antes de que ocurra algo peor?

