Renato dejó un mensaje intimidante al abandonar un arma en la puerta de la casa de Alan, y fue entonces cuando Azucena apareció para dejar clara su postura. “Conmigo no tienes nada que esconder, estoy de tu lado”, le dijo, marcando el inicio de una alianza peligrosa. Renato respondió con frialdad: “Qué agradable volver a verte, Azucena”.

Con amenazas en marcha y resentimientos acumulados, el barrio vuelve a quedar en el centro del peligro. ¿Hasta dónde llegará esta alianza? ¿Valeria y Mauricio están en riesgo al mudarse? ¿Quién dará el primer golpe?

