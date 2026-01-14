Eres Mi Bien capítulo 105: Sebastián culpa a Valeria por su ruptura y planea vengarse
La obsesión de Sebastián cruza un límite peligroso.
Sebastián no logra aceptar que Fiorella haya decidido seguir adelante sin él. Consumido por la rabia y los celos, el joven dirige toda su frustración hacia Valeria, a quien responsabiliza directamente de haber separado a la pareja y de haber ayudado a su hija a salir de una relación marcada por el control y la violencia emocional.
Para Sebastián, Valeria se convirtió en el principal obstáculo entre él y Fiorella. Convencido de que sin su intervención todo sería distinto, empieza a planear una venganza. Sus palabras y actitudes dejan entrever que está dispuesto a ir más allá de las amenazas. ¿Hasta dónde está dispuesto a llegar Sebastián para recuperar a Fiorella? ¿Valeria estará en peligro por proteger a su hija?.
¿Dónde ver todos los capítulos de “Eres mi bien”?
¡Latino! Todos los capítulos de “Eres mi bien” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.
¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Eres mi bien”?
¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Eres mi bien” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES!