Claudia llegó al centro de salud mental para ver a Ricardo. El joven, aún afectado por el trauma, mostró signos de ansiedad ante la presencia de Claudia, pero Lucía intervino para ayudarlo a controlar sus emociones.

Entre ejercicios de respiración y palabras de aliento, Lucía guió a Ricardo: “Inhalamos… exhalamos… ¡Eso es! Tranquilo, aquí estoy contigo”, mientras poco a poco lograba tranquilizarse. Claudia, con paciencia y comprensión, se presentó: “Yo soy Claudia”, y aunque Ricardo todavía luchaba por recuperar sus recuerdos, la doctora aseguró que su reacción era normal por la intensidad de lo vivido: “Ricardo reacciona así porque se le vienen los recuerdos de lo que pasó. No es por su presencia”.

El momento estuvo cargado de emoción y esperanza, con Lucía alentando a Ricardo a enfrentar sus miedos: “Ahora te toca a ti. Y tú puedes porque eres un hombre fuerte”, recordándole que su corazón aún reconocía a Claudia y que su mente también podía seguirlo. ¿Logrará Ricardo recordar a Claudia por completo? ¿Se reavivará su historia de amor o seguirá la confusión?

