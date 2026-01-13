Alan llegó a la casa de Cayetana para contarle lo que realmente ocurrió con los documentos que podrían llevarlo a la cárcel. El joven reveló que la policía los encontró manchados con sangre y parcialmente quemados, y confesó que Renato asesinó a Salvatierra, razón por la cual la evidencia estaba destruida.

Alan también admitió que Renato intentó dispararle mientras huía, dejando en shock a Cayetana. La tensión aumentó cuando ella, agotada por todo lo vivido, fue clara con sus sentimientos: “Creo que es lo mejor”, dijo al pedirle un tiempo. Desesperado, Alan respondió “¿Qué estás hablando? ¿Separarnos?”, insistiendo en que podían superar la situación juntos. Sin embargo, Cayetana fue firme: “Tengo que asegurarme que mi amor no me está cegando… siento que no eres el chico del que me enamoré”. Aunque aceptó darle espacio, Alan cerró con una promesa cargada de emoción: “Jamás dudes de que te amo”. ¿Será este el final de su relación? ¿Podrá Cayetana perdonar todo lo ocurrido?

