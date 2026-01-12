Tras el karaoke en la cevichería, Rebeca y Vicente compartieron un momento especial. Entre risas y complicidad, él le susurró “El amor no necesita explicación”, mientras ella, cuidando que Francisca no despertara, pidió discreción. “No quiero que le comentes nada a Rubén”, advirtió Rebeca, y Vicente respondió con galantería: “Un caballero no tiene memoria”.

La noche quedó sellada como “mi secreto más hermoso”, una felicidad simple que ambos prometieron guardar en el corazón. ¿Este romance seguirá en silencio? ¿Se animarán a vivir su amor sin esconderse?

