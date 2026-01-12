Lucía llegó a la casa de Foncho y encontró una escena inquietante: Rubén y Foncho actuaban de manera extraña, exaltados y sin control. Aunque Azucena, quien no tenia el mismo comportamiento que ellos, aseguró que “solo se están divirtiendo”, Lucía notó de inmediato señales alarmantes como risas desmedidas, confusión y pupilas totalmente dilatadas.

Convencida de que algo no estaba bien, lanzó una dura acusación: “Esto puede ser cualquier cosa, les has dado algo”. Las discusiones, gritos y el desorden terminaron por evidenciar una situación peligrosa que ella no supo controlar. ¿Qué consecuencias tendrá este episodio para Foncho y Rubén? ¿Lucía logrará evitar una tragedia?

